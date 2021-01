Boruto: il Settimo Hokage ha finalmente riconosciuto il valore di suo figlio?

Mentre l'Organizzazione Kara ha mosso i primi passi per raggiungere il suo misterioso obiettivo, in vista dell'imminente battaglia con il gruppo criminale Naruto ha voluto testare le abilità dei ragazzi del Team 7 di Boruto: Naruto Next Generations.

Con gli Interni dell'Organizzazione Kara che avanzano minacciosamente, Boruto è stato costretto ad allenarsi duramente sotto i consigli e la supervisione di Kakashi. Grazie al prezioso aiuto dell'ex maestro di suo padre, il figlio di Naruto ha sviluppato un nuovo Rasengan ed è riuscito a sconfiggere lo spaventoso Deepa, ma ora le sue abilità sono state testate in un match di sparring dall'Hokage in persona.

Dopo un breve scambio tra i due, il Settimo Hokage ha finalmente riconosciuto il valore di Boruto affermando che il ragazzo ha raggiunto il livello di un Chunin. Dunque, sebbene non abbia ancora ottenuto questo grado, avendo fallito l'esame per un'irregolarità, Boruto ha compiuto progressi impressionanti che lo hanno portato a essere apprezzato da suo padre. Dopo la cocente delusione per averlo visto sfruttare in maniera subdola le armi scientifiche ninja, Naruto è ora fiero di suo figlio. Ma sarà pronto per affrontare l'Organizzazione Kara e il misterioso Kawaki? La minaccia del gruppo criminale si avvicina nell'ultimo episodio di Boruto. Sarada si allena con gli shuriken in questo cosplay di Boruto.