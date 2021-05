Boruto: il Settimo Hokage e il toccante tributo a Jiraiya

Nel corso degli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, il Settimo Hokage sta mettendo in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti dai suoi vecchi insegnanti. Esattamente come il Terzo Hokage Sarutobi, Naruto ha accettato Kawaki come se fosse suo figlio, ma la lezione più importante è quella impartitagli da Jiraiya.

Per quanto Hiruzen Sarutobi, Kakashi e Iruka siano stati di fondamentale importanza per Naruto, ad averlo instradato verso la sua "via ninja" è stato Jiraiya. Il leggendario Sannin non solo lo ha aiutato ad apprendere il Rasengan, a controllare il chakra della Volpe a Nove Code e la Sage Mode, ma gli ha anche donato, come farebbe solo un vero padre, amore puro.

La scomparsa dell'Eremita Porcello, è probabilmente uno dei momenti più emozionanti dell'intera opera di Masashi Kishimoto, un evento che ha letteralmente distrutto Naruto e che lo ha ispirato a proseguire le storie dei suoi libri. Il ricordo di Jiraya è ancora vivo nella memoria dell'Hokage.

Nell'episodio 122 di Naruto Shippuden, al termine di un durissimo allenamento, Jiraiya ricompensò Naruto portandolo a mangiare da Ramen Ichiraku. Mentre la forza portante parlava della redenzione di Sasuke, l'Eremita dei Rospi capì che forse era lui il ninja della leggenda, uno shinobi che, con speranza e ottimismo, non avrebbe mai lasciato che le cose andassero male. Conversando, Naruto rimase a corto di carne e convinse il Sannin a concedergli un pezzo dal suo piatto. Questo stesso gesto è avvenuto nella 195° puntata di Boruto.



Nel corso dell'episodio, Naruto porta per la prima volta Kawaki a mangiare del ramen, ovviamente nel suo ristorante preferito, Ramen Ichiraku. Nel tentativo di instradarlo verso la giusta strada, l'Hokage spiega al Recipiente il concetto di gentilezza e nel farlo, esattamente come fece Jiraiya con lui, con un sorriso smagliante gli fa scivolare un pezzo di carne nella sua ciotola di Ramen. Un piccolo gesto che, oltre a colpire Kawaki nel profondo, rende omaggio a uno dei protagonisti di cui si sente più la mancanza nell'opera.

