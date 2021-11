Boruto: sfida tra migliori amiche nell'anteprima dell'episodio 225

L'arco narrativo anime original di Boruto: Naruto Next Generation sta dando modo ai giovani genin del Villaggio della Foglia di dare prova del loro valore. Protagoniste del terzo round dell'esame finale chunin sono due kunoichi che provano grande rispetto e stima reciproca. Il Clan Uchiha sfida il Clan Akimichi!

In seguito alla saga della battaglia con Isshiki Otsutsuki, la serie anime di Boruto si è avventurata in una storia inedita, che sta dando modo agli spettatori di apprezzare le qualità della nuova generazione di Konoha.

Per compensare la distruzione causata dall'invasione dell'Otsutsuki, il Settimo Hokage ha indetto un nuovo torneo chunin, i cui dieci finalisti si stanno attualmente sfidando in un torneo uno contro uno. I sorteggiati del terzo round sono due protagonisti che si conoscono alla perfezione: Sarada e Chocho.

Come vediamo dall'anteprima dell'episodio 225, condivisa su Twitter dall'utente @Abdul_S17, le due migliori amiche daranno sfoggio delle loro abilità in una lotta all'ultimo colpo. Per la figlia di Sasuke e Sakura, sconfiggere la sua grande amica è un passo cruciale nella strada verso il titolo di Hokage. Sarà in questa occasione che otterrà lo Sharingan a tre tomoe?

Chocho, però, è un'avversaria da non sottovalutare, che già in precedenza ha messo in mostra il suo grande potenziale. Riuscirà la farfalla degli Akimichi a prevalere sull'abilità innata degli Uchiha? Vi lasciamo a una clip di Boruto 224 e alle indagini su Amado di Boruto 223.