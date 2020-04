Boruto: primo sguardo al personaggio di Jigen nell'anime

La serie Boruto:Naruto Next Generations, sequel del celebre manga di Masashi Kishimoto, ha per lungo tempo messo in scena episodi inediti, distaccandosi dall'opera originale, ma con la conclusione della saga dei Banditi Mujina, avrà inizio quella di Kara, organizzazione capitanata da Jigen.

L'uscita di questa nuova saga è prevista per maggio 2020, anche se lo stop alla trasmissione di Boruto per la pandemia dovuta al Coronavirus causa inevitabilmente uno slittamento della messa in onda dei nuovi episodi.

Con l'avvio di questo nuovo arco narrativo, farà la sua comparsa Jigen, un rivale molto apprezzato dai fan che, con il suo arrivo, consentirà alla serie di approfondire alcuni misteri legati al Clan Otsutsuki e al Karma, il segno maledetto portato dal protagonista. A quanto risulta dalle dichiarazioni, le vicende dell'anime relative a questa porzione di storia, messe a confronto con il manga, presenteranno alcuni elementi aggiuntivi.

In calce, potete dare un'occhiata a come si presenterà questo temibile avversario nella trasposizione animata dell'opera. Non ci resta che aspettare ulteriori notizie sul look di tutti gli altri membri dell'organizzazione che i ninja del Villaggio della Foglia dovranno affrontare.

Non è la prima informazione relativa a questo personaggio, infatti è già stato comunicato ufficialmente il doppiatore che darà la voce a Jigen nell'anime di Boruto.