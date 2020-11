Boruto: Shikadai prenderà il posto di Mitsuki all'interno del Team 7?

Esattamente come Shikamaru è la spalla ideale di Naruto, suo figlio Shikadai è il partner perfetto di Boruto. Ma in seguito ai problemi di salute di Mitsuki, il giovane rappresentante del Clan Nara abbandonerà l'iconico trio Ino-Shika-Cho?

Shikamaru Nara è da sempre il più stretto alleato di Naruto, nonché il miglior stratega del Villaggio della Foglia. Anche in età adulta, il ninja "ombra" è la spalla destra del Settimo Hokage, vestendo il ruolo di suo principale consigliere. Esattamente come suo padre, anche Shikadai è il migliore amico di un Uzumaki, Boruto. I due ragazzi sono stretti da un legame unico; il giovane Nara è l'unico in grado di capire realmente i sentimenti del protagonista e di spingerlo verso la retta via.

Negli ultimi episodi della serie animata, in un momento in cui nessun altro sapeva come farlo, Shikadai ha aiutato Boruto a far evolvere il suo Rasengan. Ciò dimostra il loro temperamento e quanto insieme siano affiatati. Ma per potersi vendicare di Deepa, Boruto potrebbe avere bisogno ancora una volta del suo amico.

Dopo aver schiacciato Boruto e Sarada e messo in coma Mitsuki, Deepa ha affrontato e sconfitto anche Shikadai e la sua squadra. Anche lui, dunque, potrebbe cercare la rivincita. Grazie alle sue tecniche di controllo dell'ombra, Shikadai sarebbe la spalla perfetta alle arti offensive di Boruto e Sarada.

Ma ciò che realmente manca al Team 7 è un vero stratega, un ninja che sappia impartire ordini e che sappia elaborare una tattica efficace: la maturità di Shikadai sincronizzerebbe le azioni dei suoi due potenti compagni. L'assenza di Mitsuki è il momento giusto per poter vedere Shikadai collaborare con Boruto. È stata mostrata una scena censurata dello scontro tra Mugino e Victor nell'episodio 173 di Boruto. Un clamoroso tradimento avvenuto in Boruto potrebbe aiutare Konoha ad affrontare l'Organizzazione Kara.