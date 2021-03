Boruto: Shikamaru è un buon consigliere? Ecco chi potrebbe sostituire la spalla di Naruto

Per tenere a bada il bollente spirito di Naruto, che ha finalmente coronato il suo sogno di diventare Hokage, occorre una persona calma e riflessiva. Identikit che raffigura alla perfezione Shikamaru Nara, o almeno questo è quello che tutta la community di Boruto: Naruto Next Generations credeva.

Divenuto consigliere del Settimo Hokage, nel corso di Boruto abbiamo visto che Shikamaru è la spalla ideale di Naruto, un uomo saggio in grado di ponderare in maniera certosina qualsiasi scelta. L'esatto opposto dell'eroe di Konoha, che invece parte subito in quinta senza fermarsi a riflettere. Ma siamo sicuri che Shikamaru sia realmente il miglior consigliere possibile per l'Hokage?

Nel corso della novel Naruto: Shikamaru's Story Mourining Clouds viene messo in evidenza un lato totalmente inedito del più forte ninja del Clan Nara. Nelle pagine del romanzo, che prende piede l'esame Chunin in cui Boruto utilizza gli strumenti scientifici ninja e l'attacco di Momoshiki Otsutsuki, Shikamaru risalta in maniera piuttosto negativa.



Quando viene indetta una riunione d'urgenza tra i Cinque Kage, Shikamaru attacca con il suo jutsu d'ombra il Mizukage Chojuro e la Tsuchikage Kurotsucki, i quali stavano insultando il consiglio e pretendevano di scoprire i segreti di Konoha. Pietrificato per questo atto avventato, che avrebbe persino potuto portare a una nuova guerra tra i Paesi dell'alleanza, Naruto rimrovera il suo consigliere e risolve la situazione.



Essendo amici fidati sin dall'infanzia, Shikamaru non rispetta e teme l'Hokage. Difatti, conduce operazioni segrete alle sue spalle, un po' come facevano Tobirama Senju e Danzo Shimura. Infatti, anche dopo questa vicenda, Shikamaru ha continuato a collocare spie nel Villaggio della Roccia rischiando ancora una volta un incidente diplomatico.

Nella novel viene poi evidenziato che la vita personale di Shikamaru è in completo disordine: beve e fuma, e ha problemi con suo figlio Shikadai e sua moglie Temari. Lo stress causato da ciò ha portato a che a diminuire il livello del suo chakra, indebolendo il suo justu d'ombra. Così come Naruto e Sasuke, in combattimento Konoha non può più fare affidamento nemmeno su Shikamaru.

Per risolvere tutti i suoi problemi, l'amico di Naruto potrebbe lasciare il suo ruolo da consigliere a Sai, che spesso vediamo in compagnia dei due. Sai è infatti, attento, calmo e risoluto, nonché obbediente dato il suo passato. Cosa ne pensate di questo nuovo lato di Shikamaru? Sai potrebbe sostituirlo come consigliere del Settimo Hokage?

