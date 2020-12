Boruto: Shikamaru sta ripetendo l'errore commesso da suo padre?

Essere genitori, si sa, non è assolutamente semplice. Tuttavia, l'esperienza di vita di Shikamaru avrebbe dovuto spingerlo verso una direzione completamente differente. In Boruto: Naruto Next Generations il consigliere del Settimo Hokage sta ripetendo gli errori commessi da suo padre?

Il rapporto tra Shikamaru e suo padre Shikaku è sempre apparso come freddo, con i due che si limitavano a discutere sulle migliori tattiche da adottare in battaglia o a giocare allo Shogi. Avendo vissuto questa particolare situazione, ci saremmo aspettati che il consigliere del Settimo Hokage avrebbe trattato suo figlio Shikadai in maniera completamente diversa, ma evidentemente questa è una tradizione del Clan Nara. Tuttavia, nell'episodio 178 di Boruto: Naruto Next Generations Shikamaru sembra aver imparato una lezione importantissima.

In adolescenza, Shikamaru era quasi disinteressato nel voler diventare uno shinobi, ma la sua pigrizia era in realtà un mezzo di ribellione contro suo padre, una delle figure più rispettate di Konoha. La morte di Shikaku, però, ha perseguitato il giovane ninja, che da quel momento ha voluto onorare il padre seguendo le sue orme.

Ma Shikamaru si è a sua volta dimostrato un genitore freddo, lasciando a Temari il compito di essere amorevole con loro figlio. Ma un improvviso arrivo al Villaggio della Foglia, che porta gli spettatori a rivivere una delle scene più tragiche in Boruto, potrebbe aver cambiato per sempre questa mentalità.

Al suo ingresso a Konoha, Ao rivela a Shikamaru e Ino che i loro padri li adoravano, che erano orgogliosi di loro e che si fidavano ciecamente del loro talento. Questa rivelazione fa crollare i due e provoca un immediato cambiamento in Shikamaru, il quale porta a cena suo figlio mostrandogli tutto il suo vero amore. L'eredità di Shikaku Nara è riposta nelle mani giuste. La nuova key visual di Boruto vede i due fronti opporsi.