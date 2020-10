Boruto: Shinki e Shikadai si preparano ad una pericolosa missione nel prossimo episodio

L'arco narrativo dedicato all'organizzazione Kara, della serie Boruto: Naruto Next Generations si sta sviluppando in maniera piuttosto articolata, con l'introduzione di un personaggio inedito, Deepa, e la momentanea pausa che Boruto e Sarada hanno preso per affinare le proprio abilità e capacità combattive.

Mentre i membri del team 7 sono impegnati in specifici allenamenti, escluso Mitsuki che si trova in gravi condizioni dopo aver attivato la Modalità Eremitica durante lo scontro Deepa, la preview del prossimo episodio ci ha anticipato che vedremo un'interessante collaborazione tra due team.

Come potete vedere dal video riportato in calce alla notizia, condiviso su Twitter da @Abdul_Zoldick, Shikadai e la sua squadra si allontaneranno da Konoha per una missione, alla quale prenderanno parte anche Shinki, e i suoi compagni. Da quanto mostrato dalle immagini sembra che stavolta toccherà ai figli di Shikamaru e Gaara unire le forze per contrastare l'incredibile potere di Deepa, capace di manipolare il carbonio contenuto nel suo corpo.

L'episodio 169, intitolato "Una Missione Congiunta con la Sabbia", ci mostrerà quindi di cosa sono realmente capaci i due team in questione, sperando che almeno loro riescano a fermare in qualche modo il pericoloso membro dell'organizzazione Kara. Ricordiamo che nell'ultimo episodio abbiamo visto una toccante scena della famiglia Uchiha, e vi lasciamo alla nuova ending dell'anime.