Boruto, da shonen a slice of life: l'inaspettato cambio di genere della serie manga

È dalla memorabile battaglia contro Isshiki Otsutsuki che in Boruto: Naruto Next Generations manca l'azione. La serie manga scritta da Masashi Kishimoto e illustrata da Mikio Ikemoto ha cambiato target di riferimento passando al genere degli slice of life?

In attesa che esploda la prossima, grande guerra contro Code e il suo esercito composto da soldati creati a partire dalla Decacoda, Boruto sembra essere passato dall'essere uno shonen all'essere uno slice of life. Questo particolare cambiamento è ancora più evidente nel capitolo 76 di Boruto, per l'appunto intitolato il "Santuario delle ragazze".

Amado ha portato a Konoha due nuovi, inaspettati alleati, Eida e Daemon. La ragazza, dotata del Senrigan, intende fare coppia con Kawaki e per questo ha scelto di tradire Code. Questa situazione imprevista ha dato vita a una nuova missione per il Team 7.

Con ormai il solo Mitsuki rimasto fuori a mo' di vedetta, Boruto, Kawaki e Sarada sono costretti a vivere insieme ad Eida, in preda a dilemmi d'amore, e Daemon e ai suoi capricci. In Boruto 76 vediamo il protagonista omonimo giocare ai videogiochi con Daemon, oppure Eida organizzare una sorta di pigiama party con le sue nuove amiche Sarada e Sumire. Dove sono finiti i combattimenti? Boruto è diventato uno slice of life, ma solamente per il momento. Presto ci sarà infatti una nuova battaglia. La prossima guerra di Boruto sarà scatenata da Kawaki?