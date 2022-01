Boruto: la nuova sigla dell'anime è visivamente stupenda

Nonostante l'elevatissimo numero di episodi filler, Boruto: Naruto Next Generations è uno degli anime più seguiti settimanalmente in tutto il mondo nonché la gallina dalle uova d'oro di TV Tokyo, la casa produttrice della serie nonché l'emittente televisiva che si occupa della distribuzione in Giappone.

Seppur l'episodio 231 di Boruto abbia messo da parte i protagonisti per una breve saga filler incentrata su una nuova avventura del Team 15, l'anime ha portato con sé una nuova opening, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il brano d'apertura apre ufficialmente il nuovo cour della stagione invernale allo stesso modo della più recente sigla di ONE PIECE.

Si tratta, in questo caso, della decima opening di Boruto che ha stupito il web per via dello splendido comparto tecnico messo in campo dalla produzione. Le sequenze, infatti, oltre ad essere caratterizzate da fluide animazioni sono arricchite da alcuni primi piani visivamente appaganti che sono state immediatamente ricondivise in rete.

Prima di rimandarvi alla sigla in questione, avete dato un'occhiata al nostro speciale sui sequel più deludenti di sempre di cui Boruto fa parte? Diteci cosa ne pensate della nuova opening con un commento qua sotto.