Boruto: il simpatico confronto tra Sakura e la versione adulta di Sasuke

L'arco narrativo che ha visto Boruto e Sasuke viaggiare indietro nel tempo sta per arrivare alla sua conclusione. Sconfitto il malvagio Urashiki, è tempo di saluti per i nostri protagonisti e di ritornare nella loro epoca. Ma non prima di un simpatico momento tra Sakura e Sasuke.

Dal loro primo casuale incontro, la versione giovane di Sakura ha sempre trovato Boruto e Sasuke molto sospetti. Il ritrovamento di un foglietto bagnato e poco leggibile tranne che per alcune parole tra cui il nome di Sasuke ha alimentato i dubbi della ragazza, facendole pensare che forse i due bizzarri stranieri potessero avere a che fare con il suo amico, allontanatosi dal Villaggio della Foglia.

Quando la ragazza, finalmente, riesce a prendere il coraggio di confrontarsi con Sasuke e Boruto e chiedere spiegazioni in merito alla faccenda, Jiraya riesce a sviare i sospetti della ragazza, con una bugia imbarazzante. L'Eremita, infatti, racconta alla ragazzina che Boruto e Sasuke sono in realtà due grandissimi fans delle sue opere a tema "Pomiciata", tanto da raccogliere informazioni sulle persone che gli sono vicine (ecco perchè il nome di Sasuke era scritto sul fogliettino) e ad allenarsi anche duramente, nascondendo così lo scontro tra Urashiki, Boruto e gli altri, risoltosi con un attacco combinato tra Naruto e Boruto . La reazione di Sakura è molto divertente perchè perde totalmente interesse per i due, bollandoli come due pervertiti. Ancora più esilarante è l'espressione del serissimo Sasuke costretto a mentire per coprire la sua missione.

I veri ninja devono anche saper mentire, se serve