Boruto: la sinossi dell'episodio 159 anticipa un'ennesima bega per il Team 7

Nel corso del nuovo arco narrativo, Boruto e i suoi compagni dovranno vedersela con la minaccia rappresentata dall'Organizzazione Kara. A questo proposito l'utente Twitter Abdul_S17 ha condiviso gli ultimi dettagli riguardo alla prossima puntata della serie.

Il titolo dell'episodio 159 è "Ricerca e Soccorso", preludendo a una missione non propriamente tranqiulla per il Team 7, come racconta la sinossi:

"Boruto e il resto del team trovano finalmente il ricercatore scomparso. Nonostante la sua resistenza, il team è determinato a riportarlo sano e salvo al proprio cliente".

Negli scorsi episodi, Boruto e i suoi compagni hanno preso coscienza della reale minaccia costituita da Kara, mentre Sasuke e Sai sono ancora impegnati nella loro missione investigativa sul gruppo criminale. Il Team 7 è attualmente occupato, come recita la sinossi soprastante, ad acciuffare il misterioso ricercatore, il quale sembra possedere delle conoscenze inestimabili sull'organizzazione

E' probabile che, prima di entrare nel vivo della saga, l'anime concentrerà parte della sua narrazione su dei contenuti originali, non presenti nel manga. Un esempio è il personaggio di Deepa, un membro inedito dell'organizzazione Kara, creato appositamente per la serie animata.

L'anime di Boruto rivelerà presto la triste verità sul personaggio di Koji? L'episodio numero 159 della serie animata di Boruto si mostra in un ricco trailer.