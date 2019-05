Boruto, la sinossi del nuovo episodio svela il ritorno di un personaggio

Come noto, Boruto è il sequel della storia di Naruto, che ha oramai raggiunto il suo obiettivo di diventare Hokage, mentre Sasuke ha continuato a lavorare per conto del Villaggio della Foglia in qualità di ninja, e Sakura è ora una madre che si occupa amorosamente della figlia avuta proprio con Sasuke.

In questo scenario si sviluppano le vicende legate a Boruto, uno dei due figli di Naruto, e in una recente release della sinossi del prossimo episodio, che sarà il 108 e sarà intitolato "Steam Ninja Scrolls: The Phantom Inn!!" si è visto il ritorno di un altro personaggio molto amato dai fan della prima ora, ossia TenTen. Originariamente membro del Team Gai, insieme con Neji e Rock Lee, tutti sotto l'egida del maestro Gai Sensei, il personaggio torna ora in voga, nell'arco narrativo che si sta concentrando molto su Kakashi, il precedente insegnante di Naruto, e Gai Sensei, entrambi in vacanza in una località calda.



La comparsa di TenTen è legata alla consegna di alcuni bagagli a Mirai, nipote del Terzo Hokage, così da permettergli di ritrovare il suo vecchio maestro. Nonostante la Jonin del Villaggio della Foglia sia deceduta in seguito agli eventi del quarto conflitto mondiale ninja, il suo ritorno darà inevitabilmente vita a risvolti inattesi nella momentanea sosta di Kakashi e di Gai. Come sempre accaduto sia in Naruto che in Boruto.



Nel frattempo oggi è stata pubblicata anche un'anticipazione dell'episodio 107.