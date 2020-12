Boruto: la sinossi del prossimo arco narrativo dell'anime

Dopo una saga composta interamente da episodi filler, la serie animata di Boruto: Naruto Next Generations sta finalmente per tornare ad adattare gli eventi accaduti nella controparte cartacea. Come evidenziato dalla sinossi del nuovo arco narrativo, i giovani ninja della Foglia dovranno prepararsi alla battaglia con l'Organizzazione Kara.

Finalmente gli shinobi del Team 7 hanno sconfitto Deepa, antagonista creato appositamente per l'anime, ma la minaccia non è ancora finita. Anzi, l'Organizzazione Kara ha appena iniziato a muovere i suoi primi passi. Come evidenziato dalla nuova Key Visual di Boruto, le due fazioni sono pronte a darsi battaglia.

Il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, dunque, promette grandi emozioni. Principale novità della saga sarà il debutto di Kawaki, personaggio che stravolgerà la trama dell'opera. In attesa di fare la sua conoscenza, scopriamo la sinossi del "Vessel Arc".

"La misteriosa Organizzazione Kara, gruppo di appartenenza di Victor, sta cercando di completare il contenitore al fine di raggiungere l'agognato obiettivo. Tuttavia, con la sua stessa vita ormai a un crocevia, Vicotr diventa impaziente e pianifica di superare in astuzia Jigen (leader di Kara) rapendo il contenitore".

"Nel frattempo, Boruto riceve una nuova missione che lo vedrà tornare al fianco dello scienziato Katasuke. Ma il ragazzo, che è stato squalificato dall'esame chunin per aver utilizzato uno strumento scientifico ninja, non è ancora in grado di perdonarlo. Poco dopo il loro incontro, i due ricevono un rapporto in cui viene svelato che un dirigibile si è schiantato misteriosamente".

"Konohamaru e Mugino partono per primi, ma spariscono. Mentre cerca di scoprire cosa sia successo, Boruto incontra Kawaki, un ragazzo che ha il suo stesso simbolo sul palmo della mano. Qual è il mistero dietro questo segno? E qual è l'identità del contenitore? Questa feroce battaglia rivelerà numerosi misteri". A breve ci sarà un time skip? Ecco il nuovo trailer e la bomba di Ikemoto su Boruto.