Boruto: ecco la sinossi del prossimo arco narrativo della serie anime

Al termine della Saga della Grande Battaglia nel Paese dell'Acqua, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha alleggerito la tensione con degli episodi più solari incentrati su alcuni dei protagonisti meno in luce della nuova generazione. A breve, comincerà un nuovo arco narrativo, di cui è ora nota la sinossi ufficiale.

Una key visual realizzata da Mikio Ikemoto ci aveva presentato la nuova saga originale di Boruto. A cominciare dall'episodio 261, la cui trasmissione è programmata per il giorno 7 agosto 2022, debutterà una nuova avventura incentrata sulle figure di Kawaki e Himawari.

Nella nuova saga di Boruto debutteranno tre nuovi protagonisti, ma le luci saranno tutte per i due figli di Naruto Uzumaki, come confermato dalla sinossi condivisa sul sito web di TV Tokyo.

Dopo aver preso parte alla giornata di prova con esperienza sul campo dell'Accademia, Himawari ha ritrovato interesse per la carriera da shinobi. Con sua grande sorpresa, a farle compagnia tra i banchi di scuola dell'Accademia Ninja ci sarà anche Kawaki.

Tuttavia, come sappiamo Kawaki è ben più grande di Himawari e di tutti gli altri studenti dell'Accademia ed è insoddisfatto all'idea di dover partecipare a delle lezioni pensate per dei bambini. Ovviamente, Kawaki non aveva alcuna intenzione di frequentare il corso, ma ha acconsentito, seppur con riluttanza, solamente per non deludere Naruto.

Il Settimo Hokage, gli ha infatti affidato una missione segreta. Kawaki, si è iscritto all'Accademia Ninja solamente per prendere parte alle lezioni sotto copertura. Nella sua classe, figura la Principessa del Paese del Bambù, e Kawaki dovrà essere il suo guardiano senza che nessuno se ne accorga.