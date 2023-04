Boruto sorpassa ONE PIECE: il manga di Kishimoto è il più letto su MangaPlus

Dopo la battaglia tra i fandom di ONE PIECE e Boruto venutasi a creare dopo la pubblicazione del capitolo 79 di quest'ultimo manga, l'opera di Masashi Kishimoto ha messo la freccia e ha compiuto il definitivo sorpasso. Boruto sorpassa ONE PIECE per numero di visualizzazioni su MangaPlus.

Quella tra le due community è una lotta che ormai si svolge da tempo immemore. Il tema sulla popolarità di Boruto e ONE PIECE è una questione che da tempo annoia la rete, ma che finalmente trova un punto di svolta. Boruto ottiene una grande vittoria in questo scontro amichevole e leggendario.

Stando agli ultimi dati, in seguito alla pubblicazione del capitolo 80 di Boruto la serie manga scritta dal sensei Masashi Kishimoto e illustrata da Mikio Ikemoto è divenuta più popolare di quella del maestro Eiichiro Oda. Su MangaPlus Boruto: Naruto Next Generations conta più visualizzazioni di ONE PIECE.

Grazie agli ultimi, improvvisi e stravolgenti avvenimenti, il biondo ninja di Konoha ha conquistato il pubblico. Boruto conta oltre 800 mila visualizzazioni, divenendo la seconda serie più letta di MangaPlus alle spalle di Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto. Ciò non interessa al fandom, che festeggia la vittoria su ONE PIECE che invece vanta 750 mila visualizzazioni circa. La situazione nelle prossime settimane è inevitabilmente destinata a cambiare. Mentre la serializzazione di ONE PIECE proseguirà, Boruto affronterà una lunga pausa che porterà i lettori a non leggere alcun nuovo capitolo pubblicato fino all'estate.