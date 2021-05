Boruto: la sorpresa di Kawaki nelle immagini promozionali del prossimo episodio

I recenti sviluppi della serie anime Boruto: Naruto Next Generations hanno mostrato un profondo cambiamento della condizione del personaggio di Kawaki, ospitato all'interno della famiglia Uzumaki, e attentamente seguito dallo stesso Naruto, il quale ha dovuto affrontare direttamente un membro dell'organizzazione Kara, rimanendo ferito.

La battaglia con Delta, membro interno dell'organizzazione Kara nonché probabilmente uno dei più potenti e abili, ha messo a dura prova il Settimo Hokage, salvato insieme alla figlia solo grazie ad un'azione tempestiva dello stesso Kawaki, che parando un raggio estremamente potente da parte dell'avversaria, ha perso il braccio destro. Fortunatamente, sia grazie allo scienziato Katasuke, che alla generosità dello stesso Naruto, il ragazzo riceverà una protesi sostitutiva.

Come rivelato dalla preview dell'episodio 201, dal titolo Empty Tears, Kawaki si ritroverà faccia a faccia con Kurama, la Volpe a Nove Code che risiede dentro Naruto. Colpito dalla profonda somiglianza tra il giovane e l'Hokage, il cercoterio mostra subito interesse nei confronti di Kawaki, il quale però rimane particolarmente colpito e sorpreso, come si può evincere dalle immagini promozionali condivise su Twitter da @Abdul_S17 nel post che trovate in fondo alla notizia.

Sembra quindi che Kurama potrebbe svolgere un ruolo potenzialmente importante nello sviluppo dei poteri di Kawaki, e sicuramente rilevante nei futuri risvolti della serie, prima che questa torni a seguire gli eventi narrati nel manga. Ricordiamo che nei prossimi episodi l'organizzazione Kara tornerà all'attacco, e vi lasciamo alla discussione riguardante l'attuale condizione di Mitsuki, liberatosi dell'ombra della figura di Orochimaru.