Boruto: le spade della Nebbia e la pace con la Foglia nelle immagini dell'episodio 235

Nel corso dell'episodio 29 di Boruto: Naruto Next Generations, nel bel mezzo della gita scolastica dei giovani della Foglia presso il Villaggio della Nebbia, abbiamo assistito alla rinascita del pericoloso gruppo dei Sette Spadaccini della Nebbia. Ora, questi shinobi tornano sul campo di battaglia.

L'anime ha messo momentaneamente in pausa la battaglia con gli Otsutsuki per dedicarsi a una serie di saghe originali inedite. Una di esse, la più attuale, ci riporta al più famoso gruppo di Kirigakure.

Dopo diverso tempo, i protagonisti dell'opera fanno ritorno alla Nebbia, dove è stato organizzato un importante convegno scientifico. Qui, però, sono vittime di un doppio attentato terroristico volto a liberare il leader del clan Funato dalla prigionia. In seguito alla sconfitta subita da Kagura in Boruto 234, e al compimento della missione da parte dei pirati, si partirà al contrattacco.

In Boruto 235 il Team 7 partirà per una missione d'infiltrazione. Sarada, Boruto e Mitsuki, con l'aggiunta di Kawaki, non saranno però soli. Ad aiutarli, ci saranno Kagura, il braccio destro del Mizukage, con la sua Rombosogliola, e tre suoi compagni.

Essi sono Hebiichigo, che possiede la spada Ago da cucito, Buntan, con le sue spade zanne del fulmine, e Kyoho, con la Scure spaccaelmo. Riusciranno questi ex tre criminali, fino a poco prima incarcerati, a collaborare con i ninja della Foglia?