Boruto: la spaventosa natura di Jigen, ecco di cosa è capace il leader di Kara

Dopo essere stato introdotti all'Organizzazione Kara e a Kawaki nel Vessel Arc, gli spettatori dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations finalmente potranno approfondire i loro misteri in una nuova saga. Conosciuto con il nome di "Kawaki: Clash With Kara", questo arco narrativo adatterà in maniera fedele gli eventi del manga.

Questa nuova saga porterà gli appassionati a scoprire i segreti del Karma, sigillo impresso sia su Boruto che su Kawaki, oltre che mettere in moto il terrificante complotto di Jigen, il leader dell'Organizzazione Kara.

Nell'episodio 194 della serie animata, Kawaki mette momentaneamente da parte il reciproco rancore e si apre a Boruto, rivelandogli come sia entrato in possesso del Karma. Sin da quando era ancora un bambino, Jigen lo aveva preparato come potenziale Recipiente, ossia un contenitore in cui poter riversare il suo potere e quello del Karma.



Nel corso della puntata, però, grazie a un flashback di Kawaki, scopriamo che lui e Boruto non sono gli unici a possedere i poteri del Karma: anche lo stesso Jigen ne è in possesso. Esattamente come fece Momoshiki Otsutuski con Boruto, anche Jigen ha trasmesso il Karma a Kawaki.

Negli episodi precedenti Kawaki sembrava essere terrorizzato dal tornare nelle mani dell'Organizzazione Kara. A quanto pare, la paura non è dovuta solamente ai terribili esperimenti a cui è stato sottoposto, ma anche all'assurda potenza di cui è capace il leader del gruppo criminale Kawaki è però ora sotto l'ala protettrice del Settimo Hokage, lo shinobi più forte del mondo che non teme alcun confronto.

