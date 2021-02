Boruto: le spaventose dichiarazioni di un Esterno di Kara

Mentre il Villaggio della Foglia si prepara alla sua battaglia con l'Organizzazione Kara, che finalmente ha mosso i primi passi, il Team 7 di Boruto: Naruto Next Generations ha dovuto fare i conti con un clamoroso volta faccia. Uno degli eroi della Quarta Grande Guerra Ninja è in realtà un traditore.

Dopo aver fatto il suo ritorno in un toccante episodio che rendeva omaggio alle vittime della guerra contro Madara Uchiha, Ao ha finalmente mostrato la sua vera natura. Il ninja del Villaggio della Nebbia è in realtà un Esterno che lavora per l'Organizzazione Kara ed è pronto a qualsiasi cosa pur di realizzare i sogni del gruppo criminale. Ma cosa lo ha spinto a questo cambio di facciata?

Incaricato di sgomberare l'area accanto a dirigibile che trasportava il Recipiente, Ao ha dovuto fronteggiare i ninja di Konoha, arrivando persino a uccidere Mugino. Ma se in nel prossimo episodio di Boruto il Team 7 cercherà vendetta, l'esperto shinobi ha già messo in guardia i suoi avversari con una dichiarazione agghiacciante.

In precedenza Ao aveva già affermato di non vedersi più come un ninja, rinunciando all'orgoglio della via scelta in precedenza. Tuttavia, messo sotto pressione da Kashin Koji, furioso per la fuga del Team 7 della Foglia, Ao rivela che porterà a termine la sua missione, poiché è diventato solamente uno strumento destinato a essere utilizzato da Kara, proprio come le armi scientifiche ninja. Il figlio del Settimo Hokage riuscirà a riportarlo sulla retta via o per lui è già troppo tardi? Le dinamiche interne dell'Organizzazione Kara di Boruto sono ancora un mistero.