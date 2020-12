Boruto: una splendida Sakura adulta nel cosplay di Kallisi Vamp

I personaggi di Naruto tratteggiati da Masashi Kishimoto sono presenti nelle nostre vite da tantissimi anni. Anche se nella storia del mangaka il tempo è passato molto diversamente, i giovani ninja sono diventati poi adolescenti, giovani adulti e infine genitori con tante responsabilità verso le successive generazioni.

Ognuno di loro è cresciuto nel corso della serie, passando da Naruto a Naruto Shippuden, poi per il film Naruto the Last e infine in Boruto: Naruto Next Generations. In quest'ultima serie li vediamo poco sopra i 30 anni ma ancora bene in forma e pronti a combattere nonostante l'attenzione principale sia dedicata ai protagonisti più giovani come Boruto.

Tra le vecchie figure di rilievo non manca di apparire ancora Sakura Haruno, moglie di Sasuke e madre di Sarada, oltre che ex membro del team 7 con cui abbiamo condiviso parecchie avventure. Questo cosplay di Sakura adulta vi farà capire come potrebbe apparire il personaggio nella realtà. Grazie a Kallisi Vamp, di cui abbiamo già visto con piacere il cosplay di Ino Yamanaka, arriva una bella interpretazione di Sakura.

Il personaggio ha sempre i classici capelli rosa, portati corti e in modo che si veda il simbolo sulla fronte, mentre il vestito rosso si apre lasciando spazio a una pancia nuda. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Naruto? Un fan ha invece immaginato Emma Watson nei panni di Sakura.