Boruto, spoiler e teorie per il capitolo 69: una storia dal passato?

L'appuntamento con Boruto: Naruto Next Generations capitolo 69 è fissato per mercoledì 20 aprile alle ore 17:00 su MangaPlus, ma l'opera di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto è stata vittima di alcuni leak. Un panel emerso in rete, ci porta nel passato di uno degli antagonisti.

Gli spettatori erano stati lasciati con un clamoroso cliffhanger. Code aveva sfruttato il Claw Mark piazzato su Shikamaru per invadere la Foglia. Tuttavia, era in realtà caduto nella trappola del geniale assistente del Settimo Hokage. Quando Amado risveglia "Bronco", lo scienziato viene sorpreso dall'arrivo di Eida sul campo di battaglia. E ora cosa succederà?

In una pagina promozionale della rivista Weekly Shonen Jump, vediamo nuovamente Konoha in pericolo. Una guerra civile sta per scatenarsi in Boruto. In particolare, la rivista si sofferma sulla descrizione del personaggio di Eida, che a questo punto pare essere centrale per gli eventi del prossimo capitolo. La nuova alleata di Code possiede il potere del Senrigan, che le dona la capacità di essere consapevole di tutto.

In Boruto 69 è il turno di Eida. Ella, finalmente si rivela dinanzi ai ninja della Foglia per entrare in contatto con Kawaki, l'unico che desta interesse in lei. Come reagiranno Boruto e gli altri alla sua ascesa, e perché Amado era così scioccato alla sua vista? Secondo alcune teorie, lo scienziato ex Kara è suo padre.

In un pannello spoiler emerso in rete, il prossimo capitolo del manga ci porterà nel passato di Code. Anche lui, come Kawaki, fu preso in custodia da Jigen quando era ancora solamente un bambino.