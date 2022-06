Boruto: spuntano nuovi dettagli sulle sigle dell'anime in arrivo a luglio

Sul 28° volume dell'anno della rivista Weekly Shonen Jump sono stati rivelati nuovi dettagli per quanto riguarda le sigle di apertura e chiusura di Boruto: Naruto Next Generations in arrivo nel mese di luglio 2022.

Con la fine dell'attuale arco narrativo originale, la serie anime inaugurerà un nuovo ciclo di episodi. Questo, sarà accompagnato da nuove opening ed ending. Le sigle di Boruto debutteranno a luglio, quindi, un mese in cui la serie continuerà con le proprie avventure inedite.

Sulla rivista settimanale edita da Shueisha, sono state diffuse nuove informazioni sulle sigle. Attualmente, l'apertura è affidata al gruppo rock FLOW, che interpreta il brano "GOLD", mentre quella di chiusura, "Twilight Fuzz", è eseguita dal gruppo rock This is Japan. La opening 10 e la ending 20 saranno sostituite rispettivamente dalla opening "Kirarirari" dei KANA-BOON e dalla ending "Biboroku" di Lenny Code Fiction. Al Jump Victory Carnival 2022, arriveranno novità sull'anime di Boruto: che ci sia un film anime in produzione?

Il gruppo KANA-BOON ha già interpretato la prima sigla di apertura dell'anime, oltre che la sigla di Boruto -Naruto the Movie-. La band Lenny Code Fiction, invece, ha eseguito le sigle di My Hero Academia Stagione 3 e Fire Force. Nel tweet in calce all'articolo, trovate un estratto delle interviste rilasciate dai due gruppi musicali.