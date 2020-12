Boruto: la storia degli Otsutsuki ha generato un grosso buco di trama

Dopo la sconfitta di Kaguya in Naruto: Shippuden si pensava che gli Otsutsuki fossero ormai estinti, ma gli esseri celesti hanno fatto il loro massiccio ritorno nel sequel Boruto: Naruto Next Generations. Il Villaggio della Foglia e l'intero mondo ninja riuscirà a resistere a questo nuovo conflitto?

Il capitolo 53 del manga di Boruto ha però creato un grosso buco di trama per quanto riguarda il Clan Otsutsuki. Quando Momoshiki è apparso con Kinshiki in Boruto: Naruto the Movie ha affermato di conoscere unicamente dell'esistenza di Kaguya. Nelle pagine del manga viene poi rivelato che Kaguya arriva sulla Terra in compagnia di un altro Otsutsuki, il quale viene da lei tradito. Isshiki, ferito, avrebbe poi preso segretamente il controllo del corpo di Jigen per rinascere, aspettando in silenzio la sconfitta di Kaguya.

Il problema nasce dal fatto che in seguito Momoshiki afferma di conoscere anche Isshiki. Ma se così fosse stato, invece che combattere Naruto e Sasuke, avrebbe potuto dare la caccia a Jigen, un combattimento decisamente più abbordabile rispetto a quello che ne ha segnato la sconfitta.

Inoltre, questo buco di trama viene amplificato dal fatto che Jigen, con al suo interno Isshiki, sia rimasto in agguato per anni invece che cercare di abbattere Kaguya durante lo scontro con Naruto. Inoltre, il leader di Kara si sarebbe potuto anche scagliare contro Momoshiki e Kinshiki al momento della loro improvvisa comparsa. In attesa che il background degli Otsutsuki venga approfondito, scopriamo la nuova tecnica utilizzata da Kawaki in Boruto.