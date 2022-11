Boruto: Studio Pierrot si è lasciata scappare l'annuncio di una nuova serie?

La ricorrenza del ventennale dell'anime di Naruto ha portato a grandiose novità. Non solo su MangaPlus hanno fatto il loro debutto gli adattamenti delle novel Sasuke Retsuden e Konoha Shinden, ma un trailer speciale della durata di 10 minuti ha portato la community a ipotizzare l'uscita di un anime remake.

Road of Naruto è un filmato che reinterpreta le fasi salienti dell'opera in chiave moderna. Secondo alcune teorie, questo speciale non è altro che un teaser per un rifacimento dell'anime, magari senza filler.

Novità sul remake di Naruto potrebbero arrivare al Jump Festa 2023, il più grande evento di Shueisha. Pare che tuttavia Studio Pierrot si sia lasciata sfuggire alcune indiscrezioni a tal riguardo.

Nella programma completo per il Jump Festa, lo studio d'animazione ha precisato che arriveranno promo su Bleach: Thousand-Year Blood War, un teaser per Kingdom 5 e un esibizione per il film Black Clover: Sword of the Wizard King. Oltre a ciò, sarà presente un photo corner dedicato al 20° anniversario di Naruto e verranno diffuse informazioni sulla nuova serie di Boruto: Naruto Next Generations. Di cosa potrebbe trattarsi?

Secondo le prime ipotesi, verrà comunicato che l'anime di Boruto tornerà ad adattare il manga nel 2023. Tuttavia, non è da escludere una nuova serie spin-off oppure il tanto voluto remake di Naruto.