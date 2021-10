Boruto: il summit tra i Cinque Kage nell'anteprima dell'episodio 220

Sebbene lo scontro con Isshiki si sia ormai concluso, la minaccia degli Otsutsuki non è ancora finita. Boruto, infatti, si sta lentamente reincarnando in Momoshiki, l’essere celeste che venne sconfitto da Naruto e Sasuke a seguito di un epico combattimento. Cosa reagirà il Settimo Hokage se suo figlio dovesse trasformarsi nuovamente in Borushiki?

Grazie all’astuzia di Kawaki, Isshiki Otsutsuki è stato infine sconfitto quando si trovava a un solo passo da una fatale vittoria. La fine dell’antagonista, tuttavia, corrisponde alla nascita di ben due nuove minacce, la prima dettata dall’imminente risveglio di Borushiki, la seconda dall’ultimo Interno rimasto ancora in vita dell’Organizzazione Kara.

Come affermato da Isshiki nel corso della battaglia, il processo di Otsutsuficazione nel corpo di Boruto è quasi completo. Attualmente, il primogenito di Naruto si trova all’80% della trasformazione. Il Karma, dunque, lo porterà presto a perdere il controllo di se e a cedere il suo corpo a Momoshiki. Con Naruto e Sasuke quasi fuori dai giochi, se un altro Otsutsuki dovesse risvegliarsi, per il mondo ninja sarebbe la fine.

Il secondo pericolo corrisponde al nome di Code, che pare sia in possesso anch’esso di un Karma, anche se incompleto. Intenzionato a vendicare il suo amato maestro, è alla ricerca dei responsabili del suo assassinio.

Per rispondere a questa situazione di crisi imminente, il Nanadaime Naruto organizza un Summit tra Kage. Informati dei recenti avvenimenti e dell’imminente trasformazione di Boruto, gli altri quattro Kage si domandano sul da farsi. A quel punto, il Kazekage Gaara chiede al suo grande amico Naruto se sia disposto a uccidere suo figlio Boruto nel momento in cui si trasformerà. Come Hokage e come padre, quale risposta fornirà?

