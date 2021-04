Boruto: il summit dei Cinque Kage ha portato a un verdetto inaspettato

Il primo episodio del nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ha portato gli spettatori ad assistere a un incontro tra i più potenti shinobi dei Cinque Grandi Paesi Ninja. I Kage della Foglia, della Roccia, della Nebbia, della Sabbia e della Nuvola si sono infatti riuniti per valutare il futuro del Recipiente.

Il Summit tra i Kage, che riporta in scena dopo diverso tempo Gaara, Chojuro, Darui e Kurotsuchi, è stato organizzato da Naruto per informare i suoi colleghi sui movimenti dell'Organizzazione Kara e sulla situazione che coinvolge Kawaki, possessore del Sigillo Karma.

Al Kazekage, al Mizukage, al Raikage e alla Tsuchikage, il Settimo Hokage chiede come agire con Kawaki, che è stato trasportato a Konoha dopo il disastro sfiorato nel Ryutan. Per via del suo background, i quattro Kage decidono di affidare la vita del Recipiente nelle mani di Naruto, che inoltre potrebbe benissimo resistere all'assalto di Kara essendo il più forte tra loro.

Il Summit tra i Kage, infine, conferma ancora una volta quanto sia diventata difficile la vita di Naruto da quando ha ottenuto il titolo di Hokage. Mentre presenzia alla conferenza, i suoi cloni incontrano Kawaki, che si risveglia di soprassalto dal letto di ospedale, e suo figlio Boruto. Naruto si trova ovunque e contemporaneamente.



