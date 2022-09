Boruto: la supponenza di Jigen nell'ultimo cosplay di Lara

Non è ancora affatto chiaro in quale direzione andrà la trama di Boruto: Naruto Next Generations dal momento che gli eventi stanno procedendo piuttosto a rilento sul fronte televisivo. Ad ogni modo, uno dei momenti più alti dell'anime è stato di certo lo scontro con Jigen, leader dell'Organizzazione Kara.

La nuova forma di Naruto, infatti, è stata cruciale per tutta una serie di motivi: da un lato gli ha permesso di fronteggiare l'avversario al pieno dei suoi poteri e di indebolirlo al massimo, dall'altra è stato necessario affinché i poteri dell'Hokage venissero ridotti per dare modo al figlio di risaltare in futuro.

Grazie a questi risvolti narrativi, che hanno tra l'altro indebolito anche Sasuke di conseguenza, Kishimoto ha dato modo a Kawaki e Boruto di emergere nelle saghe in dirittura d'arrivo. A tal proposito, recentemente la cosplayer Lara ha realizzato una bellissima interpretazione personale proprio dell'ex leader dell'organizzazione Kara, Jigen, che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia. Il suo lavoro è stato molto apprezzato per l'ottimo travestimento e la splendida resa del trucco che rendono il copslay estremamente realistico.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'interpretazione di Lara, è riuscita nel suo intento? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.