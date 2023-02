Boruto suscita l'ilarità del web con la goblin face di Naruto

Ci risiamo, Studio Pierrot torna a far parlare di sé per le pessime animazioni messe in scena in Boruto: Naruto Next Generation. Qualche mese fa era diventato virale il pianto di Boruto, che aveva suscitato l'ilarità del web e dato vita a numerosi meme. Questa volta è invece il povero Naruto il bersaglio delle risate dei fan.

In Boruto episodio 287 ha avuto il via la Saga dell'Assalto di Code, un nuovo arco narrativo che riporta la serie anime ad adattare gli eventi del manga dopo più di un anno di puntate originali. Tuttavia, in alcuni frangenti le risorse destinate a questo ciclo di episodio non sembrano essere congrue con le alte aspettative degli spettatori.

Alle fantastiche animazioni dedicate al personaggio di Eida, che ha lasciato di stucco gli spettatori con il suo affascinante debutto, c'è n'è stata una in particolare che ha fatto parlare di sé in modo negativo e ironico.

Quando Shikamaru e Kawaki spiegano al Settimo Hokage la presenza dei Claw Marks di Code nei dintorni del Villaggio della Foglia, Naruto viene ritratto con un'animazione che difficilmente verrà scordata. Il biondo eroe di Konoha è scuro in volto, ma più che un viso preoccupato il suo appare simile a quello di un goblin. Il web, infatti, lo ha già rinominato Naruto goblin face, un meme che sta spopolando e che sta gettando ombre su una saga fondamentale per la serie. In calce all'articolo potete ammirare la goblin face di Naruto e altre pessime animazioni dell'episodio 287 dell'anime di Boruto.