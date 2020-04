Boruto: svelata la coloratissima copertina del volume 11

Il problema del Coronavirus che ha coinvolto Weekly Shonen Jump e l'intera Shueisha ha obbligato a rimandare i tankobon della casa editrice previsti per il primo maggio 2020. La nuova data è di circa dieci giorni dopo e, tra le varie uscite, ci sarà il nuovo volume di Boruto: Naruto Next Generations, l'undicesimo.

Come accade alcuni giorni prima dell'uscita ufficiale, la rivista di riferimento (in questo caso V-Jump) pubblica un'anteprima della copertina. In questo modo possiamo vedere in anticipo chi sarà a presentare i contenuti di Boruto: Naruto Next Generations volume 11.

La pagina Boruto Explorer ha condiviso in un tweet che potete vedere in fondo alla notizia la copertina in questione. Stavolta Mikio Ikemoto si è concentrato sui quattro membri del nuovo Team 7 di Konoha che, durante i contenuti di questo tankobon, si sono ritrovati faccia a faccia con il pericoloso Boro e hanno dovuto giocare di squadra. Sicuramente particolare è la composizione e soprattutto gli accostamenti di colori scelti. I quattro ragazzi della foglia hanno tutti indumenti che hanno come colori il rosa, il verde e il nero, mentre il fondo è in parte blu e in parte arancione. Vi piace questa copertina di Boruto: Naruto Next Generations?

Intanto il capitolo 45 di Boruto ha svelato alcuni dettagli sugli Ohtsutsuki