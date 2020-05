Boruto: svelata la vera essenza del Karma nel capitolo 46

Se analizziamo un attimo i manga delle serie big, noteremo che, attualmente, molte stanno narrando momenti cruciali della storia. Vediamo, ad esempio, Dragon Ball Super e lo scontro tra Goku e Molo, One Piece e l'arco finale di Wano, My Hero Academia e la battaglia tra Pro Heroes e il Fronte di Liberazione.

Come si può vedere, tutte ci stanno dando dentro per far impazzire i propri fan e per tenere con il fiato sospeso gli appassionati in giro per tutto il mondo. Tra questi, ovviamente non manca neanche Boruto: Naruto Next Generations che, sebbene non stia narrando una battaglia che coinvolge direttamente i nostri eroi, nel corso dei mesi ha sganciato una bomba dietro l'altra e una rivelazione dietro l'altra, che ha raggiunto l'apice con l'arrivo di Amado a Konoha.

Non solo nel capitolo 46 di Boruto è stata quasi del tutto confermata la vera identità di Kashin Koji attualmente occupato nel combattere Jigen, ma ci sono state date una serie di informazioni, che già erano state accennate, ma che confermano una volta per tutte qual è il destino a cui vanno incontro le persone marchiate dal Karma e cosa, nello specifico, esso sia.

Infatti, stando alle parole di Amadon, il Karma non è altro che "un file di backup altamente compresso di un Otsutsuki", esatto, avete capito bene. Sembrerebbe proprio che personaggi come Momoshiki o Isshiki, siano in grado di salvare la propria essenza nel Karma (il quale funge da microchip) e poi impiantarlo nel corpo di un'altra persona. Una volta inserito, piano piano i dati iniziano a "scaricarsi" nel corpo del suo possessore, fin quando l'essenza dell'Otsutsuki si sovrascrive a quella dell'individuo.

Per essere chiari, un giorno Momoshiki si risveglierà nella sua vera forma, cancellando Boruto. Amado dice che non esiste un modo per fermare tale processo, perciò cosa faranno, secondo te, i nostri eroi per salvare Boruto e Kawaki da un destino che sembra certo? Scrivilo nei commenti.