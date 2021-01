Boruto: svelate le condizioni di Konohamaru nella preview del nuovo episodio

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si addentra nel nuovo arco narrativo del Vessel e la missione del Team 7 viene improvvisamente interrotta a favore di un incarico urgente. Vediamo la preview del prossimo episodio.

Nelle scorse puntate abbiamo potuto assistere ad un allenamento tra Naruto ed il proprio figlio a seguito del quale l'Hokage ha riconosciuto il valore di Boruto. Successivamente tutto il Team 7 ha preso parte ad una missione presso l'Istituto di Ricerca sulla Tecnologia Avanzata che consisteva nel provare svariati strumenti ninja. Al termine dell'episodio 183 però i ragazzi sono stati costretti ad abbandonare il loro compito per via di una richiesta del leader del Villaggio della Foglia, pare infatti che siano stati persi i contatti con Konohamaru, inviato ai confini del paese per indagare su un'aeronave precipitata, ed a Boruto e i suoi compagni viene affidato il compito di rintracciare lo shinobi.

Grazie all'anteprima della prossima parte della storia, intitolata "Marionette", abbiamo la possibilità di scoprire nuovi dettagli sullo svolgimento della missione urgente. Tramite il video, riportato al termine di questa news, scopriamo infatti che il Team 7 si troverà a dover affrontare proprio un esercito di marionette probabilmente controllate da un ninja, inoltre al termine del filmato viene mostrato, all'interno di una grotta, Konohamaru il quale sembra essere illeso, a differenza del suo amico Mugino che osserviamo accasciato con una ferita alla spalla.

