Boruto, svelati i titoli degli episodi di dicembre: Kawaki protagonista della nuova saga

L'epopea ninja di Boruto: Naruto Next Generations continua a mantenere caldo l'interesse dei fan nei riguardi del gioiellino di Masashi Kishimoto. L'adattamento televisivo, infatti, sta riscuotendo grande successo nonostante un'incredibile quantità di episodi riempitivi inseriti dallo Studio Pierrot.

In realtà non c'è da stupirsi se le puntate filler sono tanto numerose dal momento che Boruto continua ad essere tra gli anime più redditizi di TV Tokyo, l'emittente televisiva che ha investito molte risorse sul franchise. Ad ogni modo, negli ultimi mesi finalmente anche l'adattamento tv si è avvicinato agli eventi del manga, forse troppo dal momento che Studio Pierrot è dovuto nuovamente correre ai ripari con una nuova ondata di episodi riempitivi per permettere al fumetto originale di riportarsi in avanti.

A tal proposito, nelle scorse ore sono trapelati in rete grazie ad un insider i titoli dei prossimi episodi di Boruto che promettono di puntare i riflettori su Kawaki. Ebbene, dunque, le puntate del mese di dicembre saranno intitolate quanto seguono:

Episodio 227, 5 dicembre: "Il Team 7 e la Loro Missione Finale?!"

Episodio 228, 12 dicembre: "Kawaki, il Sentiero per Diventare uno Shinobi"

Episodio 229, 19 dicembre: "Violando gli Ordini"

Episodio 230, 26 dicembre: "Un Desiderio"

Si prospetta un'avventura interessante quella che attende il team 7 nelle puntate del mese in arrivo. E voi, invece, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.