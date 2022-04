Boruto: svelati i titoli degli episodi del mese di maggio 2022

Dall'episodio 220, la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations si è scissa dal manga. Gli avvenimenti raccontati da quel momento in poi, infatti, sono originali, ossia degli inediti creati da Studio Pierrot appositamente per l'anime. Anche nel mese di maggio 2022, continuano gli anime original.

Nell'episodio 232 dell'anime, i ninja della nuova generazione si sono avventurati in una saga originale che sta catturando l'attenzione degli spettatori. Il Paese dell'Acqua è stato invaso dai pirati del Clan Funato e i ninja del Team 7 e del Team 5, che si trovavano lì in missione, si sono alleati con quelli della Nebbia per affrontare tale minaccia.

In Boruto 246 un grande protagonista ha salutato per sempre i suoi amici. In questo arco, il figlio del Settimo Hokage ha dunque affrontato il demone della morte di un compagno. Tuttavia, questo momento particolare di Boruto è stato rovinato da pessime animazioni. Lo studio d'animazione ha infatti alternato scene particolarmente riuscite, ad altre in cui si è notato il budget ridotto a disposizione.

In rete, sono stati diffusi i titoli delle prossime puntate che verranno trasmesse ogni domenica in simulcast su Crunchyroll. Anche a maggio 2022, andrà avanti la saga dell'invasione del Paese dell'Acqua. Per vedere adattati gli eventi del manga, occorre forse attendere l'estate. Ecco titoli e date di messa in onda: