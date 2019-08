Boruto: svelati ulteriori dettagli riguardanti il piano di Urashiki

Nell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo visto il ritorno del demone ad una coda Shukaku, che sembra essere uno degli obiettivi di Urashiki. Leggiamo insieme i dettagli.

L'ultimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ha creato non poco dissenso da parte dei fan, ma la serie, a quanto pare, ha buone intenzioni per la prossima storia. Non molto tempo fa, infatti, è stato mostrato il ritorno di Urashiki, il quale è stato per un periodo al fianco di Momoshiki. Sembra che le intenzioni del villain siano sempre peggiori, il suo piano malvagio stavolta riguarda alcuni cercoteri, che di sicuro i lettori ricorderanno.

Di recente è andato in onda l’episodio 121 di Boruto: Naruto Next Generations, rivelando molte cose di Shukaku. Come potete ricordare, il cercoterio con una coda aveva già fatto la sua apparizione durante l’arco narrativo dedicato all’esame Chunin, per sparire quasi immediatamente. Ora è tornato, ed è ricercato da Urashiki.

Otsusuki si è diretto verso il villaggio della Sabbia proprio per cercarlo. Il demone non è più nel sigillo creato precedentemente da Gaara, perciò una sua versione miniaturizzata si sposta di continuo nel villaggio. Shukaku ha deciso di mostrarsi nel momento in cui Gaara e Urashiki si sono incontrati.

Alla fine dello scontro, Gaara fortunatamente è stato salvato, ma Urashiki ha fatto un passo in più verso il suo obiettivo. Ha confermato di voler assorbire il chakra dai cercoteri, e per questo Gaara ha assegnato a Boruto la missione di scortare il demone al villaggio della Foglia, facendo molta attenzione. Se c’è qualcuno in grado di proteggere Shukaku dal clan Otsutsuki si tratta sicuramente di Naruto, ma prima suo figlio deve riuscire a condurre da lui il demone.