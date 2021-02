Boruto: svelato nelle anticipazioni il nuovo potere del protagonista

Durante il corso degli anni, Naruto ha avuto a che fare con sigilli e marchi maledetti, e anche i fan hanno capito quanto può essere potente un ninja con un sigillo. Boruto Uzumaki l’ha imparato a proprie spese, dopo aver ricevuto un sigillo da Momoshiki.

Finora, nell’anime non si sono preoccupati granché degli effetti del marchio, ma i fan sono già a conoscenza dei poteri che sono collegati al sigillo. Grazie al nuovo promo dell’anime, abbiamo avuto uno sneak-peek della grande trasformazione di Boruto!

Abbiamo visto qualche immagine nella preview del nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations. Con l’arrivo di un nuovo membro dell’organizzazione Kara, Boruto e il suo team si trovano con le spalle al muro, e questo gli farà sprigionare un nuovo potere. Nelle anticipazioni possiamo vedere una parte della trasformazione. Boruto mostra dei segni neri intorno agli occhi che scendono giù sulle guance. Vediamo anche che i segni sono sulle mani e sulle braccia.

Ovviamente, se avete già letto il manga tutto questo vi è familiare. L’anime sta finalmente per introdurre il Karma, e lo fa con l’arrivo di Kawaki. Boruto non è a conoscenza del suo potere per il momento, quindi potrete immaginare il suo stupore quando ha cambiato forma!

Ci vorrà un po’ per abituarsi a questo nuovo potere, ma Kawaki ha voluto dare un’arma in più al giovane ninja e lo aiuterà a padroneggiarla. Nell'anime, Kaishin Koji è pronto a scendere sul campo di battaglia, mentre nella sinossi dell'episodio 189 si parla del primo scontro di uno dei protagonisti.

Che ne pensate della preview dell’episodio? Siete curiosi di vedere animata questa tecnica? Fatecelo sapere nei commenti!