Boruto: svelato il doppiatore giapponese ufficiale di Jigen

Quando si crea una serie animata e si decide di prendersi l'oneroso impegno di dar vita alla staticità dei disegni dei manga, si devono curare tantissimi aspetti per riuscire a confezionare un prodotto di qualità. Sicuramente la sceneggiatura, poi l'animazione, ma anche le musiche e i doppiatori i quali, quest'ultimi, portano un pesante fardello.

Perché se nelle opere cartacee è il modo in cui sono scritti i dialoghi e come risuonano nella nostra testa a caratterizzare un personaggi e renderlo veritiero ai nostri occhi, nell'anime è la voce che tale personaggio ha ad arrivare come prima cosa. Il timbro, le pause, i respiri, la cadenza. In un anime ognuno dei vari attori che ci sono sulla scena devono, in base alle proprie caratteristiche, avere un doppiatore adeguato che può rappresentarlo al meglio.

Non è un compito di certo facile, pertanto è meglio quando il personaggio interpretato è nelle corde del doppiatore. A detta di molti, tra i più belli a cui prestare la voce ci sono i cattivi, per il loro essere imprevedibili, fuori dagli schemi, a volte folli e passionali. Un villain fatto bene ha così tante sfaccettature che un doppiatore può davvero perdersi nelle sfumature, sperimentare nuove idee.

Proprio di cattivi vogliamo parlarvi oggi. In realtà di un cattivo in particolare, un personaggio che chi segue l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ancora non ha avuto il piacere di conoscere, ma che invece gli appassionati del manga conoscono bene. Un personaggio molto interessante, il cattivo principale della serie, nonché membro di Kara: Jigen.

Mentre l'anime si appresta a mandare in onda alcuni episodi filler in vista delle successive puntate che continueranno l'arco narrativo canonico dei Banditi Mujina, la produzione ultima i preparativi per quando il villain farà finalmente il suo debutto sulla scena animata. Ancora la comunicazione ufficiale del cast dei nuovi doppiatori che si aggiungeranno a quelli già presenti della serie non è stata data (dovrebbe avvenire a breve), però secondo alcune indiscrezioni trapelate sarà Kenjiro Tsuda (Yu-Gi-Oh, Attack on Titan, My Hero Academia, One-Punch e Fairy Tail) a prestare la voce a Jigen.

Un doppiatore che ha preso parte alle serie più importanti del panorama Anime e Manga degli ultimi anni. Ha dato la voce a personaggi come Seto Kaiba, un bulletto che in qualche modo è riconducibile a un villain, o a Endeavor che, per quanto sia un Pro Hero, ha un passato tanto tormentato e un atteggiamento, soprattutto nella prima parte della serie, che può essere associato più a un personaggio negativo che positivo, come prova l'odio che molti fan della serie nutrono nei suoi confronti.

Siamo certi che un doppiatore del calibro di Kejiro Tsuda possa dar vita a uno splendido Jigen, trovando la giusta chiave per interpretare un personaggio tanto affascinante.

Cosa ne pensi della scelta del doppiatore del capo di Kara? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

