Boruto: svelato il vero obiettivo del clan Otsutsuki

Pur avendo vinto la battaglia contro Isshiki e Momoshiki Otsutsuki le minacce alla pace dei protagonisti di Boruto non sono terminate. Il nuovo capitolo ha infatti finalmente svelato lo scopo delle azioni del clan alieno. Scopriamolo insieme.

Recentemente avevamo assistito alla sconfitta di Isshiki avvenuta dopo un duro scontro le cui conseguenze hanno portato ad un terribile colpo di scena in Boruto. Tuttavia l'anima del nemico è riuscita a sopravvivere spostandosi all'interno di Code in modo da tramandargli le proprie ambizioni e facendo ciò il ninja ha svelato alcuni dettagli sui membri del proprio clan.

Gli Otsutsuki sono coloro che muovono i fili dietro le quinte del mondo ninja. Fu infatti Kaguya la causa delle azioni di Madara Uchiha e dell'intera Akatsuki. In seguito alla sua morte altri alieni si sono presentati alla guida del nuovo gruppo di villain di Boruto, i quali hanno assorbito il chakra di numerosi pianeti per vivere ed evolversi con l'obiettivo di diventare vere e proprie divinità.

Inoltre è stato svelato il ruolo del Karma, un'energia con la quale è possibile utilizzare i corpi dei ninja per continuare a vivere, cosa che attualmente mette in pericolo la vita di Boruto e dei propri compagni poiché il ragazzo possiede il segno della tecnica sul proprio corpo e, come già successo, è possibile che Momoshiki riesca a prendere il controllo sul giovane per attaccare i suo alleati. Proprio quest'ultima minaccia ha spinto Kawaki a perseguire un nuovo obiettivo in Boruto.

