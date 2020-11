Boruto: il Team 5 ha scoperto l'oscuro segreto del Settimo Hokage?

Il Villaggio della Foglia è stato sempre circondato da un alone di mistero e persino con l'avvento di Naruto al comando di Konoha questa tradizione non è cambiata. Il Settimo Hokage nasconde infatti un oscuro segreto ai suoi concittadini. Nel nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, però, la verità è uscita a galla.

Se il Terzo Hokage nascondeva la verità sul destino del Clan Uchiha, Naruto ha nascosto agli abitanti della Foglia la verità su Orochimaru. Ma nell'episodio 172 di Boruto: Naruto Next generations, intitolato "L'autografo terrificante", i genin del Team 5 sono accidentalmente venuti a conoscenza di questo oscuro segreto.

Naruto e Orochimaru firmarono un'alleanza segreta in seguito allo scontro con Kaguya. Il ninja leggendario è stato confinato in un'area segreta di Konoha, in cui può continuare indisturbato le sue ricerche, a patto che queste non attraversino alcuni confini etici. Ma nonostante un intenso controllo da parte di Yamato, Orochimaru potrebbe interrompere il patto con Naruto in qualsiasi momento.



Nell'episodio 172, un giovane shinobi malato chiede a Iwabee, Metal Lee e Denki di portargli una carta da gioco firmata da Orochimaru, il leggendario Sannin che ha combattuto al fianco di Jiraya e Tsunade.

Pur di riuscire nella loro missione, i genin del Team 5 irrompono nell'ufficio dell'Hokage per scoprire l'esatta ubicazione di Orochimaru. Ma questa informazione potrebbe metterli seriamente nei guai; i ragazzi potrebbero essere rapiti e interrogati dagli stessi abitanti del villaggio in cerca di vendetta. Una volta che si sarà sparsa la voce, questo gesto potrebbe costare la sicurezza di Konoha, nonché il ruolo di Hokage di Naruto. In Boruto: Naruto Next Generations il capitano Yamato meriterebbe un ruolo di primo piano. Nel frattempo, l'anime di Boruto ha conquistato la vetta della prima metà dell'anno fiscale.