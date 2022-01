Boruto: il Team 7 accoglie un nuovo componente nelle immagini preview dell'episodio 233

Dopo un lungo periodo, finalmente la serie anime tornerà ad adattare gli eventi del manga di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto. Nel corso di Boruto 233 Kawaki riscuoterà il suo premio, guadagnato versando sangue e sudore. Ma non solo, tornerà anche un ninja del Villaggio della Nebbia!

In seguito al lungo filotto di puntata originali, l’anime di Boruto intraprenderà per un brevissimo tratto il tragitto seguito dal manga. In questo inizio di anno nuovo, la serie si è distaccata dai principali personaggi per seguire le avventure del Team 15 prima, e del Team 5 poi. Questa volta, però, sarà nuovamente tempo di abbracciare i giovani ninja della Squadra 7.

Nel precedente arco narrativo inedito, al fianco di Shikadai e Chocho, Kawaki è riuscito a completare la sfida proposta dal Settimo Hokage, guadagnandosi di diritto il titolo di Genin del Villaggio della Foglia. Nell'episodio 233, riceverà finalmente il suo prezioso coprifronte.

Con il coprifronte di Konoha al collo, Kawaki viene aggregato al nuovo Team 7 e assegnato al suo primo incarico. Al quartetto viene chiesto di scortare lo scienziato Katasuke e partire per il Paese dell’Acqua, dove li attende una cerimonia.

Al Villaggio della Nebbia, Boruto incontrerà una vecchia conoscenza, Karatachi Kagura. In compagnia dell’amico, dovrà fronteggiare un clan che si è mobilitato contro il Paese dell’Acqua e contro l’ostentazione della cerimonia a cui prende parte Katasuke. Che ruolo avrà Kawaki in tutto ciò? In attesa di scoprirlo, nel fandom di Boruto si è aperta una discussione che decreta la preferita tra due kunoichi della scorsa generazione.