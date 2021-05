Boruto: il Team 7 dà il benvenuto a un nuovo componente

Mentre la serie animata è impegnata nel raccontare i primi giorni di Kawaki al Villaggio della Foglia, il manga è ben più avanti e il "Recipiente" è già parte integrante di Konoha. Nel capitolo 58 di Boruto: Naruto Next Generations, però, il ragazzo fa un deciso passo in avanti entrando nel Team 7.

Sebbene Jigen sia stato sconfitto, la battaglia con l'Organizzazione Kara non è ancora terminata. Deciso a vendicare il suo maestro, che si è rivelato essere in realtà Isshiki Otsutsuki, Code intende distruggere chiunque sia stato responsabile della sua morte. Per far si che il suo desiderio si realizzi, l'ultimo Interno si è rivolto a una nuova alleata.

Nel frattempo, Naruto e Sasuke sono usciti a pezzi dallo scontro: l'uno ha perso Kurama e l'altro il Rinnegan. A difendere la Foglia ci dovrà pensare la nuova generazione. Consci di ciò, Boruto e Kawaki pensano ai prossimi passi da compiere.

In vista del futuro combattimento con Code, Kawaki obbliga con la forza il Team 7 a sostenere una sessione di sparring. D'altronde, come da lui stesso affermato, al fianco di Jigen è cresciuto combattendo. "Ogni ora di veglia era un inferno. Avrei voluto morire, ma nemmeno questo era possibile. Alla fine ho iniziato a pensare di voler diventare più forte per uccidere quel bastardo di cui non sopportavo la faccia. È stato allora che ho iniziato a migliorare".

Tuttavia, il metodo di Kawaki non funziona e Sarada e Mitsuki, guidati da Boruto, vincono l'addestramento. "Non portarti tutto addosso da solo. Appoggiati di più a noi. Siamo tuoi amici", gli ricorda il figlio del Settimo Hokage. Con queste parole, Kawaki è entrato ufficialmente a far parte del Team 7. Ecco la grande decisione di Boruto nel capitolo 58.