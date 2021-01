Boruto: il Team 7 dovrà scontrarsi contro un nuovo formidabile avversario

Dopo una lunga preparazione, la battaglia tra l'Organizzazione Kara e i ninja del Villaggio della Foglia sembra essere finalmente cominciata e come anticipato dal promo del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations a lanciarsi in combattimento saranno i giovani ninja del nuovo Team 7.

Dopo aver già affrontato e sconfitto Victor e Deepa, Boruto, Sarada e Mitsuki dovranno scontrarsi nuovamente con l'Organizzazione Kara. Ma questa volta non dovranno vedersela con nessun Interno, bensì con delle marionette controllate da un misterioso ninja in agguato nell'ombra.

L'utente Twitter Abdul_S17 ha condiviso il video promozionale dell'episodio 184 della serie animata, che vedrà i componenti del Team 7 confrontarsi con un gruppo di pericolose marionette che hanno già attaccato e ferito Konohamaru e Mugino, in missione per investigare su di un dirigibile caduto nei pressi del villaggio.

Dunque, dopo Sasori, la vecchia Chiyo, Kankuro, e Araya, il compagno di squadra di Shinki, vedremo un nuovo ninja in grado di padroneggiare la complessa Tecnica del Marionettista. Che sia uno shinobi ribelle del Villaggio della Sabbia? Boruto ha incontrato Star Wars nell'ultimo episodio; il figlio del Settimo Hokage ha infatti utilizzato una spada laser di chakra. Svelate le condizioni di Konohamaru nella preview del nuovo episodio di Boruto.