Boruto: la tecnica di rigenerazione di Tsunade potrebbe celare dei segreti antichi

Il debutto su V-Jump di Boruto: Naruto Next Generations è stato indubbiamente col botto. Kodachi e Ikemoto hanno pensato a una storia che mettesse faccia a faccia per la prima volta l'Hokage Naruto Uzumaki e il capo di Kara, Jigen, nemico principale del manga. Ma ha anche avuto spazio a diversi dettagli che saranno importanti in seguito.

Uno dei dettagli di cui si è discusso ultimamente in Boruto: Naruto Next Generations è la vera natura del Karma, energia ancora misteriosa utilizzata da Boruto, Kawaki e Jigen. Nel capitolo 35 è stato notato che il simbolo del karma che appare sulla mano di Boruto è simile a quello della Tecnica della Rinascita di Tsunade. Come ricorderete, Tsunade, ma anche Sakura in seguito, conserva parte del suo chakra in simbolo romboidale sulla fronte giorno dopo giorno, conservandolo per i momenti in cui sarà necessario.

Nel capitolo 36 di Boruto: Naruto Next Generations, Sarada ha deciso di informarsi sulla tecnica per capire se questa possa avere una sorta di parentele sul karma. Parlando con la madre, riesce quindi a sapere che è una tecnica che esiste da lunghissimo tempo, già dal periodo del Saggio dei Sei Sentieri. Questa frase ha fatto quindi scatenare molte teorie sul possibile seguito di Boruto: Naruto Next Generations, anche alla luce del fatto che Sasuke ha scoperto che Jigen fa uso di un piccolo decacoda per assorbire il chakra.

Che la natura del karma sia legata a doppio filo col chakra? E saranno abbastanza gli sforzi di Naruto per sconfiggere Jigen Otsutsuki?