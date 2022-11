Boruto: tecniche divine e dolorose rivelazioni nel capitolo 75, ora su MangaPlus

Il capitolo 74 di Boruto ha introdotto i protagonisti ad una nuova, bizzarra, missione. La convivenza con Eida e Daemon, potenziali alleati del Villaggio della Foglia, si sta rivelando piuttosto utile per comprendere appieno le reali capacità dei due ospiti, anche grazie alle informazioni emerse nel nuovo appuntamento col manga.

Intitolato “Il Dominio degli Dei”, il capitolo 75, ora disponibile su MangaPlus, inizia proprio con le spiegazioni molto dettagliate di Amado, già affrontate negli spoiler pubblicati nei giorni scorsi. Il racconto dello scienziato rivela infatti l’esistenza di una figura originaria dalla quale deriverebbero i curiosi poteri di Eida e suo fratello. Si tratta di Shibai Otsutsuki, che sfruttando la resurrezione karmica è riuscito a sfuggire molte volte alla morte e a consumare altrettanti frutti del chakra.

Questa sorta di evoluzione ha portato Shibai a diventare una divinità, e ad allontanarsi dal suo corpo e dalla dimensione dove si trovano i protagonisti. Le straordinarie abilità sviluppate da Shibai prendono il nome di Shinjutsu, tecniche considerabili divine a tutti gli effetti, e di cui sono un esempio le capacità di Eida, Daemon, Code e anche le Sukunahikona e Daikokuten che Kawaki ha ereditato da Isshiki.

A queste rivelazioni, incredibilmente importanti a questo punto della serie, Amado aggiunge anche un doloroso evento della sua vita: la morte di sua figlia Akebi, che ha cercato di riportare in vita tramite clonazione. In quel periodo Amado entrò in contatto con Jigen, interessato al meccanismo della resurrezione dovuta al Karma.

Mentre Eida, su richiesta di Shikamaru, conferma che in passato Amado ha avuto una figlia che è poi deceduta, Boruto sente nella sua mente Momoshiki. L’Otsutsuki conferma la storia riguardo Shibai e poco dopo il protagonista ha una visione: Shikadai, Sarada e gli altri sono impegnati a fronteggiare Mitsuki trasformato che sembra essere pronto a scagliarsi contro Kawaki.