Boruto: quali tecniche svilupperà lo Sharingan Ipnotico di quel personaggio?

Anche l'ultimo componente del Team 7 ottiene un power-up che gli permetterà di distinguersi come uno dei ninja più forti di sempre. Se Boruto può sfruttare i poteri del Karma e Mitsuki quelli del chakra eremitico con la Sage Mode, Sarada finalmente ottiene il potere più potente per un Uchiha.

In Boruto capitolo 80 Sarada ottiene lo Sharingan Ipnotico attraverso la forza dell'amore. Come sappiamo, questa forma avanzata dello Sharingan si ottiene solamente attraverso un forte shock. Per ottenerlo, Obito assistette alla morte dell'amata Rin, mentre Itachi dovette uccidere il suo amico fraterno Shisui. Sarada, invece, ottiene il Mangekyo Sharingan per il dolore provato per la situazione in cui è incappato Boruto.

Anche se tutti accomunati dal Susanoo, ogni Sharingan Ipnotico possiede poteri diversi e unici. Obito e Kakashi poterono sfruttare il Kamui, Sasuke e Itachi l'Amaterasu, mentre Shisui il Kotoamatsukami. Ma quale jutsu si nasconde nel Mangekyo Sharingan di Sarada?

È molto probabile che in quanto figlia di Sasuke Sarada potrà sfruttare l'Amaterasu, oltre che ovviamente il Susanoo. Tuttavia, un fan ha notato un qualcosa che potrebbe gettare luce sul potere esclusivo dello Sharingan Ipnotico di Sarada. Il nome di Sarada è molto simile a quello della dea indù Sharada, la dea della conoscenza, dell'arte, dell'apprendimento e della musica. Questa potrebbe non essere una coincidenza, poiché Masashi Kishimoto ha più volte fatto riferimento alla mitologia indù per trarre ispirazione per la propria opera. Dunque, il jutsu unico del Mangekyo Sharingan di Sarada potrebbe essere ispirato alla mitologia indù. Come la dea Sharada, anche Sarada Uchiha otterrà dei poteri divini che le permetteranno di ottenere una conoscenza onnisciente? La verità verrà a galla con il time-skip di Boruto 81.