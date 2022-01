Boruto, il nuovo tema di apertura nasconde una sorpresa: tornerà una giovane kunoichi?

Il primo episodio del nuovo anno di Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto due grandi novità, le nuove sigle di apertura e chiusura che ci accompagneranno nei prossimi mesi. La opening, giudicata visivamente splendida, nasconde una chicca. Quella giovane kunoichi sarà al centro degli eventi della prossima saga?

Solitamente, i temi d'apertura che accompagnano gli anime nascondo degli indizi su ciò che verrà, e ne offrono un'anteprima. Nelle precedenti opening di Boruto, ad esempio, avevamo potuto conoscere la formazione dell'organizzazione Kara, Kawaki, oppure ammirare la Baryon Mode del Settimo Hokage Naruto. E questa volta quale suggerimento viene fornito agli spettatori?

La serie animata di Boruto si prepara a un 2022 straordinario. In attesa di tornare ad adattare gli eventi del manga, Studio Pierrot, studio d'animazione che si occupa dell'anime, è andato fuori dagli schemi inaugurando degli archi narrativi assolutamente inediti. Dopo il secondo esame chunin e l'iniziazione di Kawaki alla via del ninja, cosa ci attende?

Stando a quanto emerge dalla opening numero 10, la prossima saga dell'anime potrebbe incentrarsi su Himawari, la piccola di casa Uzumaki. Con in sottofondo le note di Gold, eseguita da Flow, vediamo la principessina degli Hyuga venire rapita, mentre i giovani ninja di Konoha combattono quello che sembra essere un grosso ammasso di roccia. Infine, Hima-chan viene salvata dal suo nuovo fratellone Kawaki e poi portata in salvo da Boruto.

Al momento, non sappiamo ancora se queste sono scene originali create appositamente per la clip del tema di apertura, oppure se sono eventi che vedremo in un arco futuro. E voi, vorreste rivedere la giovane Uzumaki al centro dell'azione? Vi lasciamo alla sigla di Boruto e al nuovo rivale di Kawaki.