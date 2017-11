Boruto: è tempo di tornare a Konoha nella nuova sinossi dell'episodio 32

Nello scorso episodio di Boruto è giunto a conclusione l'arco narrativo sul viaggio al Villaggio della Nebbia, e per i nostri studenti dell'accademia ninja è ormai tempo di tornare al Villaggio della Foglia, reduci da una gita che non è andata proprio secondo i piani.

Attenzione possibili Spoiler

Direttamente dalle riviste specializzate giapponesi è stata recentemente rilasciata la sinossi ufficiale del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations. La puntata numero 32 andrà in onda come sempre Mercoledì su Tv Tokyo e si intitolerà "In Missione per un regalo". Di seguito la sinossi ufficiale:

"Dopo la conclusione della gita scolastica, Boruto dice addio al Villaggio della Nebbia. Torna a casa al Villaggio della Foglia. Anche il 6° Mizukage si dirige a Konoha mentre Kagura sceglie di restare. Per Boruto si conclude un'intensa giornata nel Villaggio della Nebbia ma torna a casa sano e salvo. Intanto, dopo essere il ritorno di Boruto, Himawari si comporta in modo strano. In verità è ansiosa di ricevere i regalini che il fratello le aveva promesso e di cui lui si è completamente scordato. Per fare in modo che la sorellina lo perdoni, Boruto si inventerà qualcosa sul momento".

Comodamente In calce alla notizia potete torvare anche un trailer del prossimo episodio che, lo ricordiamo andrà in onda Mercoledì 8 Novembre. La serie manga di Boruto: Naruto Next Generations è invece da poco sbarcata in Italia con il primo volume, grazie all'etichetta Planet manga della casa editrice Panini Comics.

In Giappone è stato da poco rilasciato il quarto volume del manga e contiene interessanti novità riguardanti le stats (parametri) di alcuni noti personaggi come Konohamaru, che si scopre essere divenuto più forte di Naruto quando aveva la sua età.

