Boruto: il lato più tenero e romantico di Shikamaru e Temari

La novel Naruto: Shikamaru's Story - Mourning Cloud, ambientata nel periodo del sequel Boruto: Naruto Next Generations, mette a nudo Shikamaru, facendoci conoscere un lato mai trasparito del genio della tattica della Villaggio della Foglia.

Come abbiamo già visto, a causa della sua irruenza l'Alleanza Ninja ha vacillato; Shikamaru ha quasi causato una nuova Grande Guerra in Boruto. Solamente grazie all'intervento del solito Naruto, la situazione tra il ninja d'ombra e la Tsuchikage e il Mizukage è stata risolta in maniera pacifica. Ma cosa ha portato il membro del Clan Nara a questo insolito cambiamento?

Nella novel viene spiegato ai lettori che il consigliere dell'Hokage è stressato dal troppo lavoro, ma non solo, anche dalla situazione familiare. Sua moglie Temari non sopporta la sua pigrizia e quello che più la fa arrabbiare è che Shikamaru, al contrario, è sempre pronto quando Naruto lo chiama all'ordine. La kunoichi della Sabbia vorrebbe semplicemente più attenzioni, come donna e come moglie di famiglia.

La situazione quasi sprofonda quando Shikamaru dimentica persino il loro anniversario. Peggio ancora, la sorella del Kazekage Gaara lo accusa di essere del tutto assente dalla vita di suo figlio Shikadai. Temari, però, quando viene a conoscenza della guerra appena sfiorata, comprende la situazione lavorativa di suo marito e lo perdona amorevolmente.



Temari è la sua roccia, e sebbene non voglia opprimerla con i suoi problemi, Shikamaru infine scoppia in lacrime ricordando un evento del loro passato. Anche qualora dovesse fallire nel suo ruolo di consigliere, Shikamaru comprende finalmente che la sua famiglia lo accoglierebbe ugualmente a braccia aperte a casa.

La maturità di Temari riscalda il cuore di Shikamaru, che vediamo per la prima volta esprimere le sue emozioni. Il ninja della Foglia abbraccia sua moglie, e sapendo che lei è pronta a coprirgli le spalle qualunque cosa accada, afferma di voler scongiurare qualsiasi nuova guerra.

Cosa ne pensate del lato "nascosto" di Shikamaru e della sua vita di coppia? Nel frattempo, in Boruto 57 Naruto si è detto pronto a qualsiasi cosa pur di proteggere Konoha. In Boruto 57 traspare il mostruoso potere di cui è capace Eida.