Boruto e Tento come Naruto e Konohamaru? Le due serie sono costellate di similitudini

Sin da quando Boruto: Naruto Next Generations ha avuto inizio, le similitudini con la serie padre da cui nasce sono immediatamente saltate all'occhio. Tralasciando il fatto che Boruto, com'è comune negli shonen (pensiamo a Dragon Ball), assomigli tantissimo d'aspetto a Naruto, i punti in comune tra le due serie sono davvero molti.

Se state seguendo il manga, ad esempio, sapete che il nemico numero uno dell'intera serie sembrerebbe essere, almeno fin'ora, una misteriosa organizzazione che si chiama Kara e, già questo, siamo sicuri vi ricorderà qualcosa. Poi, negli ultimi capitoli usciti, attenzione spoiler, abbiamo visto Boruto perdere il controllo per lasciare il posto a Momoshiki, l'entità divina che gli ha conferito il Karma, il marchio che ha sul palmo destro e che sembrerebbe conferirgli abilità fuori dal comune, ricordando un po', anche se con qualche differenza (menomale), la volpe a nove code che da sempre ha abitato il corpo di Naruto e la quale, soprattutto nella prima parte della serie, spesso prendeva il sopravvento sulla coscienza del suo possessore.

Ma focalizzandoci sull'anime e le puntate che stano andando in onda in queste settimane e che, finalmente, stanno seguendo fedelmente la prima saga introdotta nella controparte cartacea, c'è un'altra similitudine che è saltata all'occhio ai più attenti. Una similitudine sempre tra il protagonista della serie padre e il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations.

Se state seguendo gli episodi allora sapete che al figlio del Settimo Hogake è stata affidata una missione che ha come obbiettivo la protezione di un ragazzino, Tento Madoka, il figlio del leader del Paese del Fuoco. Questi si è subito rivelato come un bambino viziato e piagnucolone che dalla vita ha sempre ricevuto tutto senza il minimo sforzo. Bene, proprio in questo contesto, Madoka ha anche chiesto a Boruto di insegnargli qualche tecnica Ninja e ciò, ci porta a pensare che, in effetti, qualcosa il ninja gli insegnerà, soprattutto dal lato umano, grazie anche all'evoluzione che in passato lui stesso ha subito e che lo ha fatto maturare da bambino insolente a ninja con un proprio credo e dei forti ideali da seguire.

Detto ciò, questo ricorda un po' il rapporto che nella prima serie di Naruto si era andato a creare tra il ninja biondo e il nipote del terzo Hokage, Konohamaru, adesso attuale maestro del Team 7 di cui fa parte Boruto. Naruto è stato una guida per Konohamaru, come ninja tanto come uomo, sarà altrettanto suo figlio per Tento Madoka?

Cosa ne pensi di quest'ultimo paragone tra Naruto e Boruto? È un po' azzardato o ci potrebbe stare? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



