Boruto: le terribili conseguenze della battaglia, quali sono le condizioni di Sasuke?

In prossimità del nuovo arco narrativo gli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations si sono soffermati particolarmente sulle condizioni di Naurto e Sasuke, in seguito allo spettacolare scontro con Jigen. Le straordinarie capacità del leader dell'organizzazione criminale Kara hanno causato gravi danni ai due ninja di Konoha.

Sasuke è riuscito a fuggire dalla tecnica usata da Jigen, che ha invece portato e imprigionato Naruto in una dimensione alternativa. Tuttavia anche l'ultimo degli Uchiha ha riportato delle ferite estremamente gravi, e che hanno richiesto l'intervento di un personaggio molto abile nelle tecniche curative.

L'episodio 205 ha mostrato le conseguenze della violenta battaglia, e nella prima scena Shikamaru si dirige immediatamente a casa Uzumaki per interrogare Kawaki sull'accaduto. Dalle parole di Shiamaru sembra che secondo il Villaggio della Foglia il principale colpevole sarebbe proprio il giovane, considerata l'improvvisa scomparsa di Naruto. Come molti di voi ricorderanno lo stesso Sasuke si era ritrovato nella dimensione dove ora è esiliato l'Hokage, mentre cercava di scoprire i segreti della Kara riguardanti il piano degli Otsutsuki.

Per questo motivo dalla prospettiva di Shikamaru Sasuke ha fatto ritorno dalla sua missione nelle condizioni critiche in cui si trova ora. Subito dopo vediamo l'Uchiha su un letto, mentre viene curato da sua moglie Sakura, che grazie alle sue conoscenze, e anche all'assistenza di altri medici, è riuscita a rendere stabile la ripresa di Sasuke, come potete vedere nel video in fondo alla pagina.

Naturalmente questi ultimi sviluppi hanno segnato, almeno temporaneamente, la partecipazione dei due ninja al contrattacco nei confronti della Kara, di cui dovranno occuparsi Boruto e i suoi compagni.

Ricordiamo che Zoro è intervenuto nella lotta contro Jigen in un video fanmade, e vi lasciamo all'anteprima dell'episodio 206.